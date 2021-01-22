В Кузбассе обрушилась шахта из-за выброса метана, погибли горняки

Три горняка погибли при обрушении горной породы из-за выброса метана на шахте имени С. Д. Тихова в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.

По информации замгубернатора Кузбасса Андрея Панова, 22 января в 01:30 по местному времени на шахте произошел внезапный выброс угля и газа в подготовительном забое на глубине 265 метров. На момент ЧП под землей находилось 44 человека, 41 из них выведены на поверхность. «В забое, где произошел выброс, работало 3 шахтера. Их тела без признаков жизни обнаружены в ходе горноспасательных работ», – написал чиновник в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что под завалами были найдены тела двух горняков, велись поиски еще одного шахтера.

По факту аварии и гибели людей на шахте возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Шахта имени Тихова введена в эксплуатацию в 2017 году. После происшествия шахта приостановила работу.

Кемерово, Наталья Петрова

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