В Татарстане на нефтяном предприятии произошел взрыв

В Татарстане произошел взрыв на нефтяном предприятии. По предварительным данным, погибли два человека, один получил ранения.

Инцидент произошел в селе Большое Нуркеево Сармановского района. В это время проводились испытания сжатым воздухом емкости сброса воды, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В результате ЧП два человека погибли, один пострадал.

В прокуратуре добавили, что хлопок случился на открытой площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана». Надзорное ведомство совместно со специалистами проверит соблюдение правил безопасности при производстве работ.

Казань, Зоя Осколкова

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