В лесу у Читы нашли мертвым пропавшего подростка

В лесу недалеко от Читы обнаружено тело 13-летнего ребенка, который пропал около недели назад. Мальчика искали полиция и волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Об исчезновении подростка стало известно 16 января. Были организованы поиски с участием волонтеров и полицейских. Через несколько дней следователи возбудили уголовное дело по признакам п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».

Тело пропавшего мальчика обнаружила местная жительница в паре километров от микрорайона «Березка».

«По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Чита, Зоя Осколкова

Чита. Другие новости 22.01.21

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