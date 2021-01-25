Ставропольский подросток ответит за танцы на Вечном огне

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту инцидента с танцующим подростком на мемориале «Вечный огонь». Как сообщили в СКР, дело возбуждено по статье «осквернение мест захоронения» (ч.1 ст.244 УК РФ).

Решение принято после проверки в связи с публикацией в интернете видео, на котором подросток танцует на мемориале «Вечный огонь» в селе Донское Труновского района.

По данным следствия, 16 января молодой человек, прогуливаясь по парку, станцевал у архитектурно-скульптурной стелы «Вечная слава» памяти воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. Впоследствии он разместил этот видеоролик в соцсетях.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, ведут сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 25.01.21

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