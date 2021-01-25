Алтайский житель ответит за попытку сжечь детей в запертом доме

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Бийска, которого обвиняют в покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенное с особой жестокостью, совершенное общеопасным способом, а также в поджоге (ч.3 ст.30, пп.«а, в, д, е» ч.2 ст.105 и ч.2 ст.167 УК РФ).

Следствие считает, что днем 18 октября 2020 года обвиняемый встретил на одной из улиц Бийска свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей. В СКР сообщают, что услышав, что их 3-летний сын и 11-летняя дочь сожительницы находятся одни, мужчина пришел к дому, но зайти в помещение не смог.

Достоверно зная, что дверь заперта снаружи, он облил деревянные констукции легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг их. Убедившись, что огонь распространился, он наблюдал за пожаром. Детей спас оказавшийся рядом местный житель.

Ущерб от пожара оценили в 700 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 25.01.21

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