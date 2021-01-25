В Стамбуле вооруженный мужчина напал на россиян

В Стамбуле трое россиян подверглась нападению со стороны вооруженного ножом мужчины. Инцидент произошел накануне вечером в районе Бешикташ, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Как сообщается, пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. Полиция ведет розыск нападавшего. По предварительным данным, это сборщик мусора.

Стамбул, Светлана Антонова

Стамбул. Другие новости 25.01.21

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