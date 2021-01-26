13-летний школьник с ножом напал на девушку в Иркутске ради iPhone 11

В Иркутске задержан 13-летний подросток, напавший с ножом на 25-летнюю местную жительницу, которая планировала продать ему дорогостоящий смартфон. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ – «Покушение на убийство», сообщает областной полицейский главк.
Как установили полицейские, девушка подала объявление о продаже дорогого гаджета и, получив звонок от потенциального покупателя, вечером 22 января пришла на встречу в микрорайоне Ершовский. «Осмотрев товар, злоумышленник нанес несколько ударов ножом, после чего похитил имущество и скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении УМВД.
Подозреваемого установили и задержали по горячим следам на следующий день. Во время обыска дома у школьника обнаружили похищенный смартфон и другие вещественные доказательства.
Пострадавшая в настоящее время находится в больнице.
По данным «КП – Иркутск», нападавший забрал у девушки iPhone 11 Pro Max. Подросток несколько месяцев выпрашивал у родителей такой гаджет, но они отказали в покупке. При нападении школьник нанес продавцу смартфона 11 ножевых ранений. Подросток набросился на девушку у входа в подъезд одного из жилых домов.
Иркутск, Наталья Петрова
Иркутск. Другие новости 26.01.21
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