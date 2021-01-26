Преступник угрожал сдать в полицию мать, оставившую ребенка в машине, которую он хотел угнать

В США в штате Орегон преступник попытался угнать машину от магазина с продуктами, а когда обнаружил в ней 40-летнего ребенка, отругал выбежавшую в панике мать и угрожал сдать ее полиции.

Местная жительница Кристал Лири припарковала в выходные свой внедорожник перед продуктовым магазином в Бивертоне и пошла за покупками. Когда она выбирала молоко и мясо для приготовления на ужин, продавщица позвонила ей и сказала, что ее машину, вероятно, угоняют.

Напуганная мать выбежала из магазина и увидела, как уезжает ее серебристый внедорожник. В этот момент машина развернулась на 180 градусов и поехала обратно. Оказалось, что в салоне все это время сидел четырехлетний сын хозяйки авто. Вор сразу узнал напуганную мать и отругал ее за безответственное решение оставить ребенка одного в машине.

После этого ситуация продолжила разворачиваться. Вор начал угрожать Кристал Лири, он позвонит в полицию, если она сразу же не вытащит сына из машины, потому что она оставила машину открытойи с работающим двигателем. И вся ситуация, по мнению вора-морализатора, могла закончиться для маленького ребенка трагически.

Женщина выполнила приказ вора и забрала ребенка. После этого он нажал на газ и уехал. Полиция нашла машину через час на стоянке в Портленде. В Орегоне объявлен розыск преступника.

«Это была ошибка, мы, матери, в постоянной загруженности, и нам приходится делать так много вещей, что легко что-то забыть», – рассказала Лири в интервью местному телевидению. И она заверила ее, что больше никогда не оставит машину и сына в открытой и заведенной машине.

Орегон, Елена Васильева

Орегон. Другие новости 26.01.21

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