В массовой драке в Кузбассе участвовали более 20 подростков

Правоохранительные органы заинтересовались массовой дракой подростков в Кузбассе. Видеозапись конфликта была опубликована в соцсетях.

По словам авторов ролика, подрались около 20 несовершеннолетних. На видео подростки группами по два-три человека по одному избивают своих соперников, валят их на снег, бьют ногами по лицу и голове. Известно, что конфликт произошел между жителями города Таштагола и горнолыжного курорта Шерегеш.

Информация о драке привлекла внимание правоохранительных органов. Проверку начали прокуратура и Следственный комитет.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте проводимой работы органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с подростками и семьями, в которых они воспитываются, выяснены причины и условия, способствовавшие противоправному деянию», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В СКР заявили, что проводится доследственная проверка, в рамках которой будут проанализированы причины конфликта молодых людей.

Кемерово, Зоя Осколкова

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