Мэр Портленда брызнул перцовым газом в человека, который приставал к нему с разговорами про необходимость ношения масок

Мэр Портленда Тед Уиллер сообщил полиции в воскресенье вечером, что он использовал перцовый баллончик против человека, который приставал к нему с разговорами о политике в отношении использования масок за пределами ресторана.

«На нем не было маски, и он подошел к моему лицу на расстоянии одного или двух футов, пока снимал меня на видео», – рассказал Уиллер в добровольном заявлении в полицейское управление Портленда.

Полиция, что примечательно, не знает человека, в которого мэр брызнул балончиком, и до сих пор не получала никаких жалоб по этому поводу, сообщает CNN.

Когда мэра спросили про данный инцидент во время пресс-конференции в понедельник, Уиллер сказал: «Я могу вам сказать, что инцидент был, я подал заявление в полицию, и это все, что я могу вам сказать прямо сейчас».

В понедельник вечером мэрия сообщила CNN, что Уилер не может делать никаких дополнительных комментариев.

Портлент, Елена Васильева

Портлент. Другие новости 26.01.21

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