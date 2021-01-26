В Ставрополье при катании на коньках утонул мальчик

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти провалившегося под лёд 10-летнего мальчика. ЧП случилось в водоеме на окраине станицы Новотроицкой Изобильненского городского округа. Как сообщили в СКР, смерть ребенка наступила в результате утопления. Следователи возбудили по уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

Так, вечером 25 января текущего года мальчик вместе с друзьями катался по замерзшему на поверхности водоема льду и провалился под лед. Расследование уголовного дела продолжается.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 26.01.21

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