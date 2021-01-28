На пороховом заводе в Перми произошел пожар, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате пожара на Пермском пороховом заводе, который произошел сегодня утром. Об этом сообщает минздрав Пермского края.

Все трое пострадавших мужчин в данный момент госпитализируются в ожоговый центр, отметили в ведомстве. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте инцидента работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

Издание Life уточняет, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценивают как средней тяжести.

По данным регионального управления МЧС, сообщение о возгорании на территории порохового завода на улице Гальперина в Перми поступило в 08:30 местного времени (06:30 мск). В 9:13 пожар был локализован, а спустя 9 минут огонь полностью потушили. В ликвидации возгорания были задействованы 69 человек и 16 единиц техники.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали, что пожару на пороховом заводе предшествовал взрыв.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 28.01.21

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