Под Красноярском вертолет при взлете врезался в здание аэропорта

В Красноярском крае произошло ЧП с вертолетом. Воздушное судно зацепило хвостом здание аэропорта. Об этом сообщили в краевом главке МЧС.

Инцидент произошел в поселке Богучаны. Ми-8 находился на территории аэропорта и при подготовке ко взлету зацепил лопастями одно из находящихся неподалеку зданий.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Однако хвост вертолета получил значительные повреждения.

В Следственном комитете данных о происшествии пока нет. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 28.01.21

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