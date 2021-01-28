В Марий Эл тракторист получил 7 лет колонии за гибель мальчика

В Марий Эл суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть ребенка (пп.«а», «б» ч.4 ст.264 УК РФ), а также в оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии (ст.125 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в суде доказано, что 18 июня 2020 года мужчина, действие водительских прав которого истекло, в состоянии опьянения управлял трактором с самодельным прицепом в одной из деревень Звениговского района. Он видел бегущих вдоль трактора с прицепом детей, но, проявляя преступную небрежность, не принял необходимых мер.

В результате 8-летний мальчик запрыгнул на сцепное устройство между трактором и прицепом, не удержался и упал под колесо. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок скончался на месте.

После совершения наезда, осознавая тяжесть наступивших последствий, он скрылся с места ДТП. С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и приговорил к 7 годам в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 11 месяцев.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 28.01.21

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