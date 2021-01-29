Министр культуры Алтайского края и двое подчиненных пострадали в ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков попали в ДТП с участием грузовика. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что авария случилась около 11:25 (07:25 мск) на автодороге «Чуйский тракт» в Троицком районе.

Как сообщает официальный Telegram-канал регионального правительства, по предварительным данным, водитель грузовика при выезде со второстепенной дороги не уступил право проезда легковому автомобилю, в котором находились чиновники. Они направлялись в служебную командировку в Бийск для осмотра земельного участка для возможного строительства Центра культурного развития и оценки технического состояния здания Бийского государственного музыкального колледжа.

В результате ДТП Елена Безрукова, Галина Кубрина и Федор Зыков получили травмы и были госпитализированы. Водители обоих автомобилей не пострадали.

Как передает ТАСС со ссылкой на приемное отделение Троицкой районной больницы, Галина Кубрина находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Елена Безрукова и Федор Зыков направлены на амбулаторное лечение.

Барнаул, Иван Гридин

Барнаул. Другие новости 29.01.21

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