В Красноярске питьевой водой отравились несколько десятков человек

Несколько десятков жителей Красноярского края отравились водой из-под крана. Прокуратура проводит проверку.

На плохое самочувствие пожаловались жители Октябрьского района. Ранее в этих домах было отключено холодное водоснабжение, а после того как воду дали, у людей ее употреблявших началась рвота, диарея, поднялась температура.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на водозаборе «Гремячий лог» ООО «КрасКом» с целью проведения лабораторных исследований.

Кроме того, проверку по факту отравления людей также организована в прокуратуре края. «В ходе проверки будет дана оценка выполнению ресурсоснабжающей и управляющей организациями требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере на предмет качества предоставления коммунальной услуги в сфере водоснабжения, а также соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 01.02.21

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