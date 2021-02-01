Неизвестный угрожал взорвать Ростовскую АЭС

На Ростовскую атомную электростанцию пришло сообщение об угрозе взрыва. Проводится проверка. В настоящее время АЭС работает в штатном режиме.

Анонимное письмо с угрозой теракта на станции поступило на электронную почту начальника службы безопасности электростанции, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. В связи с этим было принято решение о проведении служебной проверки.

Проверочные мероприятия не влияют на работу станции. Три из четырех энергоблоков АЭС работают в штатном режиме. Четвертый энергоблок ранее был выведен на плановый ремонт.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 01.02.21

Экс-координатора штаба Навального в Екатеринбурге арестовали. / Военные Мьянмы проведут новые выборы в парламент. / «Просят 450 тысяч»: в Екатеринбурге мошенники заставляют пенсионеров купить вакцину от коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»