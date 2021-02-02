В Адыгее чиновника осудили за гибель женщины и травмирование двух человек

В Адыгее суд вынес приговор бывшему исполняющему обязанности директора МКУ «Благоустройство» МО «Город Майкоп», признав его виновным в халатности (ч.2 ст.293 УК РФ).

В суде доказано, что с 13 по 15 июля 2016 года индивидуальный предприниматель в рамках договора подряда установил на улице Чкалова в Майкопе металлический остановочный павильон с нарушением технологии монтажа.

Осужденный не предпринял мер по принятию остановочного павильона на баланс учреждения, а также не произвел проверку соответствия объекта требованиям безопасности.

17 июня 2020 года резкий порыв ветра опрокинул павильон на стоявшую возле остановки 78-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась. Также различные телесные повреждения получили девушка и малолетний ребенок.

Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде 1,5 лет принудительных работ с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями в муниципальных учреждениях на 2 года.

Майкоп, Иван Гридин

Майкоп. Другие новости 02.02.21

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