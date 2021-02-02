В Нижнем Новгороде приземлился самолет с отказавшим двигателем

В Нижнем Новгороде совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Азимут». У воздушного судна отказал первый двигатель.

Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК, рейс №254 (Ростов-на-Дону – Нижний Новгород) вылетел из аэропорта Стригино в 6.30. Спустя 40 минут самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета.

Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

У самолета отказал первый двигатель. По данному факту следственным управлением инициирована проверка. Выясняются причины возникновения неисправности.

Нижний Новгород, Зоя Осколкова

Нижний Новгород. Другие новости 02.02.21

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