В Нижнем Новгороде приземлился самолет с отказавшим двигателем

В Нижнем Новгороде совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Азимут». У воздушного судна отказал первый двигатель.
Как сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК, рейс №254 (Ростов-на-Дону – Нижний Новгород) вылетел из аэропорта Стригино в 6.30. Спустя 40 минут самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета.
Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
У самолета отказал первый двигатель. По данному факту следственным управлением инициирована проверка. Выясняются причины возникновения неисправности.
Нижний Новгород, Зоя Осколкова
Нижний Новгород. Другие новости 02.02.21
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