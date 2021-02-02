В Самаре школьник облил антисептиком одноклассницу и поджег

В Самаре между детьми произошел конфликт. Мальчик облил девочку антисептиком и поджег.

Инцидент произошел 25 января после уроков на внешкольной территории, сообщила прокуратура. Мальчик плеснул антисептик, жидкость попала на куртку девочки, после чего школьник ее поджег.

Известно, что дети поссорились из-за успеваемости. Отмечается, что в результате девочка не пострадала, оказалась испорчена только ее одежда.

Проверку проводит прокуратура, а также полиция, куда обратились родители школьницы. «После проведения надзорных мероприятий, прокурор даст оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за урегулирование конфликтов детей и обеспечение их безопасности», – сообщили в ведомстве.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 02.02.21

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