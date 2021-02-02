В Омской области глава поселения получил срок за злоупотребление полномочиями

В Омской области суд вынес приговор главе Исилькульского городского поселения Владимиру Гиллю. Как сообщили в СКР, он признан виновным злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

По данным следствия, в 2018 году между администрацией Исилькульского городского поселения в лице главы поселения Гилля и ООО «БлокСтройПроект» был заключен муниципальный контракт по реконструкции сетей водоснабжения в Исилькуле. Его стоимость составила 31,5 млн рублей. В последующем Гилль, достоверно зная о неготовности объекта реконструкции, используя должностное положение, подписал акты о приемке якобы выполненных работ.

В итоге подрядчику были перечислены бюджетные средства. Суммарная стоимость невыполненных, но оплаченных работ составила 24,7 млн рублей. В ходе следствия и в суде Гилль вину не признал. В счет возмещения причиненного преступлением ущерба по инициативе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму около 16 млн рублей.

Приговором суда Гиллю назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления сроком на 2 года. Он взят под стражу в зале суда. Также суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденного всей суммы причиненного ущерба – 24,7 млн рублей.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 02.02.21

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