В Омской области арестовали бросавшего на пол детей мужчину

В Омской области 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетних (ч.2 ст.117 УК РФ). Как сообщили в СКР, по ходатайству следствия суд заключил его под стражу.

В ходе следствия установлено, что 23 января 2021 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения 45-летний мужчина с силой бросил на пол с высоты собственного роста 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына. В результате дети получили телесные повреждения. Факт применения насилия записала на видео супруга обвиняемого. Кроме того, по версии следствия, фигурант дела не менее 10 раз избивал обоих детей, в том числе ремнем.

Следствие выступает за лишение обвиняемого родительских прав. В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям матери детей, а также должностных лиц органов профилактики совершения преступлений в отношении несовершеннолетних.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 02.02.21

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