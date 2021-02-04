В самолете, летевшем из Хабаровска на Сахалин, произошло задымление

Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпании «Аврора» экстренно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления в кабине пилота. Обошлось без пострадавших.

Лайнер выполнял рейс Хабаровска – Южно-Сахалинск. На его борту находились 90 пассажиров и 7 членов экипажа, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области. Задымление произошло через 20 минут после вылета из Хабаровска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Южно-Сахалинска. Командир самолета уведомил о ЧП оперативные службы. Экипажу удалось справиться с задымлением самостоятельно.

Посадка прошла благополучно. «Угрозы здоровью пассажиров нет, пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Все пассажиры самостоятельно покинули воздушное судно», – говорится в сообщении регионального главка МЧС.

После проверки самолет готовят к обратному рейсу до Хабаровска.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 03.02.21

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