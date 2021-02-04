Суд изъял лесной участок у религиозной общины Виссариона

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск Министерства лесного хозяйства региона о расторжении договора пользования участка леса, который занимала «Церковь последнего завета». Ее лидера Сергея Торопа (Виссариона) арестовали в сентябре 2020 года по подозрению в насилии над последователями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката религиозной общины Ивана Хорошева.

Из данных картотеки дел арбитража следует, что иск Минлесхоза удовлетворен полностью. Напомним, в ноябре прошлого года краевой Минлесхоз потребовал в судебном порядке расторгнуть договор с общиной на участок, взятый в пользование в 2015 году. В исковом заявлении было указано, что, вопреки соглашению, на участке «разместили жилые и нежилые строения, не предназначенные для религиозной деятельности, а сам он был захламлен отходами производства и потребления».

Виссарион создал свою «Церковь последнего завета» в 1991 году. В 1995-м его последователи основали на юге Красноярского края поселение под названием «Город Солнца».

Как писал «Новый День», в конце сентября 2020 года Следственный комитет России подтвердил задержание в Красноярском крае руководителей этой религиозной организации. Их заподозрили в насилии над адептами и причинении тяжкого вреда их здоровью. Силовики провели на территории Курагинского района спецоперацию «по пресечению деятельности незаконного религиозного объединения», говорилось в сообщении СКР.

«В жилищах руководителей и участников прошли обыски. Тороп, Редькин и Ведерников (руководители организации – прим. ред.) задержаны».

По информации Следственного комитета, Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников с 1991 по 22 сентября 2020 года руководили курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». Тороп называл себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион.

По версии следствия, для получения дохода от своей деятельности руководители религиозной общины собирали деньги с последователей, а также применяли к ним психологическое насилие, «в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью».

Следствие готовится предъявить задержанным обвинение по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам) и заключить под арест.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 04.02.21

Жителя поселка Уральский оштрафовали как организатора акции за Навального в Екатеринбурге. Он сделал репост в «ВКонтакте». / Директор ликвидированных украинских телеканалов назвал Зеленского взбесившимся лузером. / Аресты и штрафы: суды наказали почти 1,3 тыс. человек за протесты из-за Навального. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»