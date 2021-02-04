Число отравившихся питьевой водой в Красноярске достигло почти 100 человек

Острая кишечная инфекция диагностирована у почти 100 жителей Октябрьского района Красноярска после употребления загрязненной водопроводной воды, трое из них госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

«По состоянию на 4 февраля 2021 г. среди жителей нескольких домов Октябрьского района г. Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы», – говорится в сообщении.

Люди заболели в период с 30 по 31 января из-за употребления загрязненной воды из сети централизованного водоснабжения после остановки 29 января водозаборных сооружений «Гремячий лог», отметили в ведомстве.

В настоящее время качество питьевой воды, в том числе во всех домах с регистрацией случаев острой кишечной инфекции, соответствует по всем показателям гигиеническим нормативам, указали в Роспотребнадзоре. Ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование.

Как сообщал «Новый День», в минувшие выходные несколько десятков жителей Октябрьского района Красноярска пожаловались на плохое самочувствие. Ранее в этих домах было отключено холодное водоснабжение, а после того как воду дали, у людей, которые ее употребляли, началась рвота, диарея, поднялась температура.

Роспотребнадзор и прокуратура края начали проверку по факту отравления людей.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 04.02.21

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