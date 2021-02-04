Хотела развестись и забрать детей: в Перми мужчина обезглавил беременную жену и зарезал тестя

В Перми мужчина обезглавил беременную жену, после чего зарезал ее отца. Убийца задержан, он дал признательные показания.

По информации краевого управления СК РФ, в Дзержинском районе Перми возле подъезда многоэтажки было обнаружено тело мужчины, а «в одной из квартир этого дома тело женщины, оба с признаками насильственной смерти». Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Подозреваемого в расправе установили и задержали по горячим следам: им оказался сожитель убитой женщины. «По версии следствия, вечером 3 февраля подозреваемый вооружился ножом и нанес им множественные ранения своей сожительнице и ее отцу», – говорится в сообщении ведомства.

Двойное убийство было совершено на улице Есенина в микрорайоне Заостровка, уточняет телеграм-канал «112». Оказалось, что 21-летняя девушка, которую обезглавил муж, Шохназар Шосафаров, была беременна. На преступление мужчина пошел из-за того, что она заявила, что хочет сделать аборт, развестись и забрать двух детей. Со слов подозреваемого, он нанес жене два удара в грудь, а затем обезглавил ее. После расправы над женой подозреваемый позвонил ее отцу и договорился о встрече. Убийца встретил тестя у подъезда и начал бить его ножом. Убежать тот не смог – Шосафаров нанес ему несколько смертельных ножевых ранений. Обо всем этом подозреваемый рассказал на допросе. Видео допроса опубликовал телеканал «360».

В настоящее время следствие устанавливают обстоятельства совершенного преступления. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде ареста.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 04.02.21

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