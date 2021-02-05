На Кубани 80-летняя бухгалтер украла 8 млн рублей

В Краснодаре предприниматель сообщил в полицию о хищении. Деньги исчезли с банковского счета его фирмы. К преступлению оказалась причастна 80-летняя сотрудница, работающая бухгалтером.

По факту хищения денежных средств возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские выяснили, что деньги украла бухгалтер.

Ранее женщина не имела никаких проблем с законом – ни разу не привлекалась ни к уголовной, ни к административной ответственности.

В настоящее время подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 05.02.21

В Москве арестован обвиняемый в поджоге автомобиля Росгвардии. / Член секты «Ученики Иисуса Христа», убивший сына, отправлен в психбольницу. / Навальный отказался признать вину по делу о клевете на ветерана. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»