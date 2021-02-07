В Дагестане двое росгвардейцев расстреляли экс-главу села в отделении полиции

В Дагестане задержаны два сотрудника Росгвардии по подозрению в убийстве мужчины в отделении полиции. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 6 февраля около 20 часов в одном из кабинетов отдела полиции по Советскому району УМВД России Махачкалы. Двое сотрудников Росгвардии «из-за ранее возникших неприязненных отношений» произвели многочисленные выстрелы в 34-летнего местного жителя из своего табельного оружия. Мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, погибший – экс-глава населенного пункта Новокули. Причиной случившегося мог стать земельный спор. В МВД Дагестана подтвердили эту версию. «На данный момент на улице Абдуллы Алиева в Махачкале в связи с ранее произошедшими событиями собралось более 300 жителей селения Новокули Новолакского района. Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством», – говорится на официальной странице МВД в Instagram.

Отмечается, что для недопущения эскалации конфликта у отделения полиции находятся более 130 сотрудников и руководство МВД Дагестана.

Махачкала, Александра Быстрицкая

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