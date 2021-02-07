ЧП в Забайкалье: грузовой состав сошел с рельсов

В Забайкалье с рельсов сошло 17 вагонов грузового поезда. Как сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги, из-за ЧП задерживается пассажирский поезд Владивосток-Москва и отменена одна местная электричка.

Инцидент произошел 6 февраля в 23:56 на станции Нанагры. Сошедшие с рельсов вагоны грузового поезда повредили габарит соседнего пути, в результате чего движение поездов было приостановлено. «Из-за схода вагонов ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования №61 сообщением Владивосток – Москва с остановкой на станции Могоча. Пассажиры поезда будут обеспечены бесплатным питанием», – говорится в сообщении ЗабЖД.

Также отменен пригородный поезд №6220 сообщением Зилово – Ксеньевская.

Ликвидация последствий проходит в сложных погодных условиях – температура воздуха на месте –36 градусов. Задействовано два восстановительных поезда и 120 сотрудников путевого комплекса.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 07.02.21

В Дагестане двое росгвардейцев расстреляли экс-главу села в отделении полиции. / В ДТП с бензовозом пострадали три человека, тонна керосина разлилась на дорогу. / В Курганской области из-за непогоды перекрыли все крупные трассы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»