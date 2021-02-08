Четыре человека погибли из-за схода снега с крыши здания на Алтае

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате схода снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае. Об этом сообщают региональные власти.

Инцидент произошел в селе Смазнево Заринского района утром в понедельник, 8 февраля. Всего под завалом оказались восемь человек. К настоящему времени все извлечены из-под снега. Четверо из них погибли. «Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи», – отмечается в сообщении пресс-службы краевого правительства. Из Барнаула в село направлены бригады Центра медицины катастроф.

По информации правительственного телеграм-канала «Ленина, 59», двое выживших получили травмы средней степени тяжести, один – легкой.

Информация об инциденте поступила спасателям в 6:09 мск (10:09 по местному времени), сообщили в МЧС РФ. На месте ЧП работают 40 человек и 15 единиц техники. К вылету для эвакуации пострадавших готов вертолет Ми-8.

По поручению главы Алтайского края Виктора Томенко в Заринский район выехал зампредседателя правительства края Александр Лукьянов. На место происшествия также выехал руководитель регионального главка МЧС Александр Макаров.

Обновлено. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает краевого управление СК РФ. По информации ведомства, ЧП случилось на территории Смазневского элеватора «при выполнении работ по очистке кровли зерносклада». В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия.

Барнаул, Наталья Петрова

Барнаул. Другие новости 08.02.21

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