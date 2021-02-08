Бабушка жестоко расправилась с двухлетней внучкой в Оренбуржье

Следователи задержали 60-летнюю жительницу города Орска Оренбургской области по подозрению в жестоком убийстве своей двухлетней внучки. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Тело ребенка с множественными колото-резаными ранами в области шеи обнаружили в 00:10 8 февраля рядом с многоквартирным жилым домом по улице Короленко в Орске. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По подозрению в расправе над девочкой задержали ее бабушку. По версии следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напала на внучку с ножом.

Органы следствия также оценят действия работников органов системы профилактики. «Для дачи процессуальной оценки действиям работников органов системы профилактики возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека)», – говорится в сообщении ведомства.

Оренбург, Наталья Петрова

Оренбург. Другие новости 08.02.21

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