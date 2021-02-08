Саратовский депутат от КПРФ Бондаренко раскрыл причину своего задержания

Правоохранители сегодня утром задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в своем твиттере. По его словам, полицейские забрали телефон у депутата-коммуниста, но тот успел позвонить и сообщить своему коллеге о задержании.

Коллега Бондаренко по партии депутат Госдумы Ольга Алимова сообщила в своем телеграм-канале, что сотрудники полиции ждали народного избранника в подъезде его дома, после чего отвезли в отдел полиции.

Позже Бондаренко опубликовал на своем YouTube-канале видео из отдела полиции, где правоохранители объясняют причину задержания. Депутата доставили в полицию для составления административного протокола по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Его подозревают в участии в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в Саратове 31 января этого года. Коллеги Бондаренко по партии сообщили, что коммунист присутствовал на несогласованном митинге в качестве стороннего наблюдателя «по обращениям граждан» – он наблюдал за действиями силовиков.

Сам депутат связывает свое задержание с планами выдвигаться в Госдуму. «Очевидно, это связано с приближающимися выборами в Государственную думу, моими заявлениями о том, что я хочу баллотироваться против спикера Госдумы Вячеслава Володина», – цитирует политика РБК.

Сейчас Бондаренко находится в суде, где составленный на него административный протокол будет рассмотрен по существу.

Правоохранительные органы ситуацию с задержанием Бондаренко не комментируют.

Саратов, Наталья Петрова

Саратов. Другие новости 08.02.21

Из-за смерти второклассника на пожаре возбуждено уголовное дело. / В Японии подлодка врезалась в гражданское судно. / В Москве за мошенничество заочно арестован спонсор Навального. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»