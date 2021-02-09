Россиянка заказала убийство 8-летней падчерицы ради наследства

В Туве сотрудники МВД и ФСБ предотвратили заказное убийство 8-летней девочки, которое организовала вдова ее умершего отца ради наследства. Ребенок претендовал на две квартиры, которые остались после кончины отца. В отношении 61-летней жительницы Кызыла возбуждено уголовное дело о подготовке заказного убийства падчерицы, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая, чтобы единолично получить в наследство недвижимость в виде двух квартир, принадлежавших ее скончавшемуся мужу, решила организовать убийство его 8-летней дочери от другой женщины. Девочка является наследницей первой очереди.

Женщина нашла исполнителя убийства, пообещав киллеру награду в размере 180 тыс. рублей и лично передав ему задаток 10 тыс. рублей. Заказчица расправы сообщила исполнителю убийства, где учится и живет девочка, показала ее, когда та стояла на автобусной остановке, после чего передала орудие преступления – электрошокер.

Преступление было предотвращено оперативниками УФСБ и МВД по республике. В региональном полицейском главке уточнили, что в роли киллера выступил сотрудник уголовного розыска ГУ МВД по Туве. Псевдоисполнитель «убийства», чтобы подтвердить выполнение заказа, передал женщине сделанную постановочную фотографию и шапку падчерицы.

Подозреваемой предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и п.п. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства малолетнего по найму), она заключена под стражу.

Кызыл, Наталья Петрова

Кызыл. Другие новости 09.02.21

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