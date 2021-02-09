На пожаре в Сыктывкаре погибли пять человек

В Сыктывкаре по факту пожара в частном доме, унесшего жизни пяти человек, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в СКР, пожар случился 9 февраля в доме по улице Старовского. В огне погибли: хозяин дома 1955 года рождения, его жена 1963 года рождения, их племянник 1975 года рождения, племянница 1977 года рождения, ее сожитель 1967 года рождения.

По предварительным данным погибшие скончались от отравления продуктами горения, причина пожара – неисправность электрооборудования. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, решаются вопросы о назначении судебно- медицинской и других экспертиз. Расследование продолжается.

Сыктывкар, Иван Гридин

Сыктывкар. Другие новости 09.02.21

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