В Краснодарском крае мужчина ответит за избиение сына сожительницы

В Краснодарском крае местного жителя обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего сына сожительницы. Как сообщили в пресс-службе СКР, Ребенок получил травмы 4 февраля 2021 года.

В правоохранительные органы Крымского района обратились сотрудники одной из больниц. Они рассказали о госпитализации 5-летнего мальчика с перелом бедра и множественными гематомами. Следователь установил, что травмы мальчику нанес 22-летний сожитель его матери. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего» (п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ).

Оказалось, что сожители с двумя 5-летними сыновьями женщины и совместной малолетней дочерью проживали в одном из домов на улице Чапаева в станице Нижнебаканской. По версии следствия, утром 4 февраля 2021 года женщина ушла к матери, оставив детей с мужчиной.

Со слов обвиняемого, мальчик не стал его слушаться и отказался убирать свои игрушки. По этой причине мужчина избил ребенка. В результате мальчик получил перелом бедра со смещением, что расценивается как тяжкий вред здоровью. Вернувшись домой, женщина увидела повреждения у сына и сообщила об этом своей матери, которая отвезла мальчика в больницу.

После случившегося обвиняемый скрылся и был объявлен в розыск. Его удалось задержать в Новороссийске. Злоумышленник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Краснодар, Иван Гридин

Краснодар. Другие новости 09.02.21

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