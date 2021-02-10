Рэпер Слава КПСС получил 7 суток ареста за кричалку про женские половые органы

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга назначил 7 суток административного ареста рэперу Вячеславу Машнову (известен под псевдонимами Слава КПСС, Гнойный), признав его виновным в мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ) из-за высказываний на несанкционированной акции в защиту Навального 2 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита Открытки». Отмечается, что рэпера арестовали за кричалку «Лизай, а не кусай. Клитор – нежная штучка».

«Из протокола следует, что 03.02.2021 в 00.01, проходя вдоль дома 88 по Невскому пр., Машнов выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц», – сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Рэпер с протоколом не согласился. Суд назначил ему 7 суток ареста.

Защита Славы КПСС уже заявила, что будет обжаловать решение суда.

Ранее, 6 февраля, рэпер сообщил о своем задержании за участие в несогласованной акции.

Напомним, протестные акции прошли в Санк-Петербурге и Москве после того, как 2 февраля Симоновский райсуд Москвы заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Санкт-Петербург, Наталья Аникина

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