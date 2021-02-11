В СКР опровергли подмену тел новорожденных на кукол в Ставрополе

Следователи по результатам проверки опровергли информацию о подмене тел новорожденных на кукол в перинатальном центре Ставрополя. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ставрополью.

Проверочные мероприятия эти данные не подтвердились, указали в СКР. «Следователи во взаимодействии с коллегами из соседнего региона опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала», – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в свою очередь также заявил в своем Instagram, что история с подменой тел новорожденных оказалась выдумкой. Эти слова он подкрепил фотографией медицинского освидетельствования женщины. «Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся – хотя бы в комментариях», – написал он.

Напомним, в соцсетях появилось видео, где мужчина сообщил, что он привез в Дагестан тела своих новорожденных детей из ставропольского перинатального центра. Он рассказал, что когда открыл саван, обнаружил кукол, но не детей. Не состоявшийся отец рассказал, что его избранница якобы родила двойню в ночь на 3 февраля, но 7 февраля оказалась в реанимации, а дети умерли. Он заподозрил подмену тел на кукол.

Власти организовали проверку. По данным СМИ, женщина обрадовала своего избранника положительным тестом на беременность, но позже медики заявили, что зачатия не произошло. Чтобы не расстраивать своего мужчину она якобы придумала историю со смертью двойни.

Ставрополь, Иван Гридин

Ставрополь. Другие новости 11.02.21

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