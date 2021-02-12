В Кабардино-Балкарии чиновники ответят за непригодное жилье для сирот

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере» (ч.3 ст.159 УК РФ). Как сообщили в СКР, по версии следствия, бывшим воспитанникам детских домов из числа детей-сирот в декабре 2019 года Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР приобрело квартиры в многоэтажном доме в городе Прохладный.

В январе 2021 года, в ходе работы межведомственной комиссии по обследованию многоквартирного дома, выявлены многочисленные строительные дефекты. «При этом при вводе объекта в эксплуатацию и приеме-передаче объектов недвижимого имущества указанные недостатки уполномоченными лицами не были отмечены и была произведена оплата за выполненные работы в полном объеме», – заявили в СКР.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Нальчик, Иван Гридин

Нальчик. Другие новости 12.02.21

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