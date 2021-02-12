В Самаре предприниматель ответит за махинации на 91 млн рублей

В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Контаз» Ксении Балашовой. Как сообщили в СКР, ее обвиняют в уклонении от уплаты налога на прибыль за 2008 год (п.п.«а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, в 2008 году Балашова, действуя по указанию президента управляющей организации ОАО «Тольяттиазот» – ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» и бенефициарного собственника ООО «Контаз» Владимира Махлая, подписала договор купли-продажи ценных бумаг. Согласно документу, состоялась передача акций ОАО «Тольяттиазот» в собственность подконтрольной Махлаю кипрской компании по заведомо заниженной более чем в сотни раз стоимости.

В налоговой декларации Балашова и Махлай занизили размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль с организации ООО «Контаз» за 2008 год, чем причинили ущерб бюджету РФ более чем на 91 млн рублей.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 12.02.21

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