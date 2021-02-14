На шахте в Кузбассе насмерть придавило рабочего

На шахте в Кузбассе произошло обрушение породы. Сообщается об одном погибшем. СКР проводит проверку.

Инцидент произошел в конвейерном штреке угольного предприятия ш. «Юбилейная» в Новокузнецком округе. В этот момент под землей находились 98 человек. 33-летний машинист горно-выемочных машин получил смертельные травмы.

По предварительной информации, обрушение произошло в момент осуществления пострадавшим работ по отбойке горной массы комбайном, сообщили в региональном управлении СКР.

Тело погибшего подняли на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемерово, Зоя Осколкова

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