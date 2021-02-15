В Хакасии фермер огородил свой участок надгробиями с кладбища

Житель Хакасии использовал надгробия с местного кладбища, чтобы огородить свой земельный участок. Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Возбуждено уголовное дело.
Инцидент произошел в Ширинском районе. Местные СМИ сообщили, что фермер взял надгробия с кладбища и огородил ими свой участок в поле. В ходе проверки прокуратура установила, что были уничтожены 14 надгробий.
«Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений)», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
В отношении собственника участка возбуждено дело по факту умышленной порчи предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. Проводится административное расследование.
Кроме того, главу Ширинского сельсовета обязали устранить нарушения при содержании территории общественного кладбища.
Абакан, Зоя Осколкова
Абакан. Другие новости 15.02.21
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