В Хакасии фермер огородил свой участок надгробиями с кладбища

Житель Хакасии использовал надгробия с местного кладбища, чтобы огородить свой земельный участок. Произошедшим заинтересовалась прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Ширинском районе. Местные СМИ сообщили, что фермер взял надгробия с кладбища и огородил ими свой участок в поле. В ходе проверки прокуратура установила, что были уничтожены 14 надгробий.

«Материалы прокурорской проверки были направлены в орган дознания, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (уничтожение надмогильных сооружений)», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

В отношении собственника участка возбуждено дело по факту умышленной порчи предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики. Проводится административное расследование.

Кроме того, главу Ширинского сельсовета обязали устранить нарушения при содержании территории общественного кладбища.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 15.02.21

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