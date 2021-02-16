Водитель сбил женщину с коляской после замечания о неправильной парковке

В Новосибирске водитель наехал на женщину с коляской после того, как она сделала ему замечание о парковке в неположенном месте. СКР проводится проверку.

Инцидент произошел во дворе дома по улице Чистякова, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД Новосибирска. Пострадавшая была госпитализирована с переломом ноги.

На кадрах с места происшествия видно, что женщина с коляской, проходя мимо припаркованного на тротуаре автомобиля Toyota, открывает дверь и что-то говорит водителю. После этого машина разворачивается и сбивает женщину.

По данному факту следственным отделом по Кировскому району Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области организовано проведение уголовно-процессуальной проверки.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 16.02.21

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