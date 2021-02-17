Иномарка превратилась в груду металла в ДТП с лесовозом и автобусом под Братском: 5 погибших (ФОТО)

Пять человек погибли в результате ДТП с участием рейсового автобуса, лесовоза и легкового автомобиля на федеральной трассе «Вилюй» в Иркутской области.

Авария произошла в среду, 17 февраля, около четырех часов утра между городами Тулун и Братск в районе поселка Кузнецовка.

По информации регионального управления Следственного комитета РФ, автомобиль Toyota Ipsum на высокой скорости столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз» в составе автопоезда «МАЗ», груженным древесиной, после чего в иномарку врезался рейсовый автобус Иркут – Железногорск-Илимский. В автобусе находились 25 пассажиров.

Первоначально региональный полицейский главк сообщил, что в ДТП погибли 4 человека – водители легковушки и автобуса, а также двое пассажиров иномарки. Позже в ведомстве уточнили, что при разборе поврежденного легкового автомобиля найден еще один погибший пассажир – по предварительным данным, это 22-летняя девушка. Судя по фото с места ДТП, иномарка превратилась в груду металла.

Легковушка всмятку, фото: ГУ МВД РФ по Иркутской области

Кроме того, в результате аварии пострадали три пассажира автобуса, они госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Остальные пассажиры автобуса были направлены в конечный пункт назначения попутным рейсовым автобусом.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

В свою очередь следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку исполнения законодательства о пассажирских перевозках проводит и прокуратура.

Иркутск, Наталья Петрова

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