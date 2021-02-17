Чиновники Тольятти оставили детей-сирот без жилья

В Самарской области в отношении чиновников возбуждено уголовное дело по статье халатность (ч.1 ст.293 УК РФ). По версии следствия, с февраля по декабрь 2020 года сотрудники администрации городского округа Тольятти по халатности не освоили более 21 млн рублей, которые были выделены на обеспечение жильем помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках заключенного соглашения между министерством социально- демографической и семейной политики Самарской области и администрацией Тольятти.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и всех обстоятельств преступления.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 17.02.21

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