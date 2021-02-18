Грузовой состав сошел с рельсов в Приамурье. Задержаны четыре пассажирских поезда

В Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов грузового состава с углем, 22 из них опрокинулись. В результате аварии никто не пострадал. Об этом сообщают региональное управление МЧС РФ и Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. «Угрозы экологической безопасности нет», – подчеркнули в ведомстах.

По данным РЖД, инцидент произошел 17 февраля в 20:56 мск на станции Ангарич Забайкальской железной дороги на территории Сковородинского района Амурской области. 22

В результате аварии нарушен габарит пути в обоих направлениях. Движение временно приостановлено. К месту инцидента направлены три восстановительных поезда.

Из-за схода вагонов задержаны пассажирские поезда дальнего следования №7 Владивосток – Омск, №12 Самара – Владивосток, №326 Тында – Хабаровск и №1 Владивосток – Москва, говорится в сообщении пресс-службы Забайкальской железной дороги. Для пассажиров организовано бесплатное питание.

По факту аварии проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности движения, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Также организована доследственная проверка, отметили в надзорном ведомстве.

Благовещенск, Наталья Петрова

Благовещенск. Другие новости 18.02.21

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