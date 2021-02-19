При пожаре в жилом доме в Кирове погибли трое детей

В Кирове произошел пожар в деревянном четырехквартирном доме. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей. СКР и прокуратура проводят проверку.
Информация о пожаре поступила в экстренные службы около часа ночи. Примерно через час пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение, продолжалась проливка конструкций, сообщили в региональном главке МЧС.
Спасатели эвакуировали 13 человек, часть жильцов разместили в местной гостинице. После тушения в доме обнаружили несколько тел погибших, в том числе троих несовершеннолетних. Еще шесть человек получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
О начале проведения проверки сообщили в Следственном комитете и прокуратуре.
Киров, Зоя Осколкова
Киров. Другие новости 18.02.21
Челябинку признали виновной в попытке оттеснить силовиков. Судили без адвоката. / В России вынесен первый приговор по делу об участии в нежелательной организации. / «Подали в СКР заявление»: Владимир Кара-Мурза потребовал возбудить уголовное дело после расследований о его отравлениях. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube