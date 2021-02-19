При пожаре в жилом доме в Кирове погибли трое детей

В Кирове произошел пожар в деревянном четырехквартирном доме. В результате погибли пять человек, в том числе трое детей. СКР и прокуратура проводят проверку.

Информация о пожаре поступила в экстренные службы около часа ночи. Примерно через час пожарным удалось полностью ликвидировать открытое горение, продолжалась проливка конструкций, сообщили в региональном главке МЧС.

Спасатели эвакуировали 13 человек, часть жильцов разместили в местной гостинице. После тушения в доме обнаружили несколько тел погибших, в том числе троих несовершеннолетних. Еще шесть человек получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

О начале проведения проверки сообщили в Следственном комитете и прокуратуре.

Киров, Зоя Осколкова

Киров. Другие новости 18.02.21

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