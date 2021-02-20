На Норильской обогатительной фабрике обрушилась галерея цеха

В дробильном цехе на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю. Сообщение об обрушении поступило в 04:44 по местному времени. Установлено, что произошло обрушение галереи дробильного цеха. На поиски пострадавших и разбор конструкций направили 71 человека и 13 единиц техники.

В региональной прокуратуре рассказали, что под завалами оказались люди. «Вытащили четырех человек, они живые. Ищут двоих», – приводит ТАСС слова представителя надзорного ведомства. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, галерея цеха рухнула во время ремонтных работ. «Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение», – сказал источник.

«Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности», – сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов. Материалы направят в следственные органы. В ГСУ СКР по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК России). По данным ведомства, шесть сотрудников, попавших под обрушение, извлечены из-под завалов, с ними работают врачи, поиск остальных людей продолжается.

Состояние четверых пострадавших расценивается как средней степени тяжести, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.

Норильск, Иван Гридин

Норильск. Другие новости 19.02.21

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