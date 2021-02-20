26-летний россиян погиб, катаясь на привязанном к машине тюбинге

В Красноярском крае 26-летний мужчина попал под машину, катаясь на тюбинге. Об этом сообщили в ГИБДД.

Житель города Ачинска привязал «ватрушку» к ВАЗ-2112 и катался на ней по дороге. На улице Железнодорожной тюбинг вынесло на встречную полосу, где он попал под легковой автомобиль.

От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Полиция проводит проверку. Оба водителя были трезвые. На водителя ВАЗ составлен протокол за нарушение правил перевозки пассажиров.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 20.02.21

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