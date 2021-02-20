В Сочи потушили крупный пожар в отеле

В Сочи горела гостиница «Ювента». По данным спасателей, обошлось без пострадавших. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Сообщение о пожаре в номере на седьмом этаже в гостинице «Ювента», расположенной в Адлерском районе по улице 8 Марта, поступило в 07:19, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС. К моменту прибытия пожарных номер горел на площади 150 кв. метров. Спустя десять с небольшим минут площадь возгорания достигла 600 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Постояльцев отеля эвакуировали. Никто не пострадал.

В 08:39 пожарные ликвидировали возгорание. Причины пожара устанавливаются.

Обновлено. По уточненным данным МЧС, гостиница не работала, в здании проводился ремонт. С места ЧП эвакуировали 23 рабочих, которые делали внутреннюю отделку помещений.

Сочи, Наталья Петрова

Сочи. Другие новости 20.02.21

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