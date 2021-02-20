Сотрудники оренбургского реабилитационного центра ответят за жестокое обращение с детьми

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по фактам жестокого обращения с детьми и халатности. Обращение президента благотворительного фонда «Сохраняя жизнь» о совершении противоправных действий в отношении воспитанника одного из реабилитационных центров поступило следователям 9 февраля 2021 года.

Как сообщили в СКР, по результатам проверки следователи возбудили уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «халатность» (ст.156, ч.1 ст.293 УК РФ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на тщательную проверку доводов, а также на проверку соблюдения прав и законных интересов остальных несовершеннолетних, находящихся в центре. С учетом собранных доказательств действиям сотрудников центра будет дана объективная юридическая оценка.

Оренбург, Иван Гридин

Оренбург. Другие новости 20.02.21

Птичий грипп перекинулся на людей: в России выявили первый случай заражения. / В Тольятти отравились 34 школьника и два учителя. / Свердловские полицейские рассказали, сколько детей было задержано на январских акциях. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»